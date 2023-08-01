Жители Новосибирска смогут оформить доставку продуктов за 1 рубль

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки. С начала 2023 года он охватил ещё 330 населённых пунктов России — от небольших посёлков до крупных городов.

Как сообщили в пресс-службе торговой сети, в ходе расширения сервиса были изучены особенности спроса в больших и малых населённых пунктах. Выяснилось, что в городах-миллионниках в список самых продаваемых товаров вошли сахар, картофель, лук, морковь, капуста, томаты, молоко, хлеб и бананы. Кроме того, жители мегаполисов регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и другие.

В небольших городах и посёлках с населением до 100 тысяч человек наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров: напитки, корм для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия.

Для повышения лояльности покупателей торговая сеть запустила акцию «Доставка за рубль», отметили в пресс-службе. Она будет действовать до 4 сентября.

«Доставка продуктов на дом — это ключевой элемент комфорта, — отмечает Денис Нуждин, руководитель маркетинга “Пятёрочка Доставка”. — Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдалённых регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги “Доставки за рубль” доказывают, что нам это удаётся: с начала запуска акции нами было доставлено более трёх миллионов заказов».