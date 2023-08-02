Андрей Травников: В течение трёх лет в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

Сегодня губернатор держит на особом контроле вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог. Во время рабочей поездки в Советский район Новосибирска глава региона обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем, возникающих в сфере содержания и уборки территорий, а также дорожно-транспортных работ.

Важным аспектом выездного совещания губернатора по развитию и содержанию сети улиц Советского района стал ремонт проспекта Строителей на участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева и организация системы уличного освещения вдоль ремонтируемой трассы. Ремонт дороги реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Источником финансирования стал областной бюджет, а сумма составила 127,649 млн рублей. Работы обещают выполнить к 30 сентября 2023 года.

Как подчеркнул Андрей Травников, он оформит поручение и поддержит программу по замене опор со светильниками в Академгородке. По его словам, эти работы должны быть проведены в течение трёх лет. «Просьба к администрации района — подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы — большого количества коммуникаций на опорах, "грязного неба" в проводах».

Андрей Травников отметил, что сегодня проспект Строителей — хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

Кроме того, беседуя о благоустройстве территорий с жителями Советского района, губернатор сообщил, что одновременно с организацией парка Чербузы стартует проект сквера на Демакова — сейчас идёт разработка ПСД этого объекта.

Напомним, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация — на сайте национальные проекты.рф