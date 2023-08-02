Банки подключают бесплатные платежи для бизнеса

По данным «Известий», обороты российского малого и среднего бизнеса за год выросли на 19%.

Рекордный рост выручки продемонстрировали маркетплейсы и розничные продажи. На этом фоне повышается роль дистанционного банковского обслуживания. В среднем через ДБО клиенты-юрлица проводят более 95% своих платежей и операций. Поэтому банки постоянно расширяют спектр услуг для клиентов в рамках РКО и запускают специальные акции для клиентов.

О такой акции, в частности, объявил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Новые клиенты, предприниматели и компании малого бизнеса, в рамках акции «Платежный безлимит» до 30 сентября включительно могут открыть первый расчетный счёт и два месяца бесплатно пользоваться опцией безлимитных платежей.