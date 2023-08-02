Мэрия Новосибирска объяснила обнаружение 67 могил в лесу

В новосибирской мэрии сообщили, что захоронения расположены на территории Гусинобродского кладбища.

67 захоронений, которые были обнаружены в пригороде Новосибирска, расположены в границах Гусинобродского кладбища. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в администрации, состоянием кладбищ занимается МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

«Схема границ кладбища "Гусинобродское" утверждена постановлением мэрии 7 марта 2023 года. Участки для погребения умерших, в том числе не имеющих родственников либо законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, предоставляются в соответствии с этим постановлением. В связи с тем, что территории кладбищ Новосибирска исторически сложились в границах различных земельных участков, в настоящее время мэрией осуществляются мероприятия по уточнению и расширению их границ, в том числе границ кладбища "Гусинобродское"», — сообщили в мэрии.

Также в администрации заявили, что МКУ устанавливает ограждения по границам общественных кладбищ.

Напомним, в среду прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обнаружения 67 могил на окраине города.