Очевидец рассказал о крушении гидросамолёта в красноярской Дудинке

В Красноярском крае разбился легкомоторный самолёт.

Очевидец рассказал подробности крушения гидросамолёта в Дудинке. Об этом в среду сообщает издание «МК в Красноярске».

«Ветер тут более 20м/с сейчас, а для таких самолетов, думаю, это уже слишком много. Это часов в 11 произошло, самого самолета разглядеть не успел, но увидел сгусток дыма вверх поднимающийся, поэтому значения не придал даже. Старпом только рукой успел показать: мол, вот дым какой-то», — рассказал изданию собеседник, работающий на судне неподалёку от места ЧП.

По предварительным данным, в результате крушения самолёта погибли двое туристов из Перми, пишет издание. Инцидент произошёл утром в среду, 2 августа. По данным очевидцев, гидросамолет взлетал с воды, сбился с курса и рухнул на берег, после чего загорелся.

Напомним, семьям погибших при крушении Ми-8 на Алтае выплатят по 1,5 млн рублей.