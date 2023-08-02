Под Новосибирском главврач Купинской ЦРБ попал под служебную проверку из-за смерти школьницы

В Купинском районе Новосибирской области продолжается расследование обстоятельств серии загадочных смертей пациентов ЦРБ. Дело умершей после прививки 12-летней школьницы Ангелины то закрывали, то возобновили вновь. Женщину возмутил последний ответ, который пришёл из прокуратуры региона: её даже не обрадовала информация, что в отношении главврача проводится служебная проверка, и он оштрафован.

О том, как многодетная мать Вера Зебницкая-Шишова из Купино больше года хочет наказать врачей Центральной районной больницы, Сиб.фм рассказывал несколько раз. В апреле 2022 года её 12-летняя дочь Ангелина умерла в Центральной районной больнице. Школьнице сделали прививку, после которой её состояние резко ухудшилось. У девочки сильно болела голова, и через несколько дней она впала в кому, а вскоре умерла.

Весной 2022 года уголовное дело возбудили, но расследование шло медленно. Действия медиков следователи СКР квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Проводилось несколько судебно-медицинских экспертиз.

В отчаянии Вера Зебницкая-Шишова ходила на приёмы к прокурорам и писала жалобы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Всё это закончилось тем, что в апреле 2023 года в Купинскую ЦРБ приехала комиссия из сотрудников Росздравнадзора и прокуроров с ревизией.

В итоге, после проверки, Купинскую ЦРБ оштрафовали на 75 тысяч рублей. Ревизоры пришли к выводу, что в больнице не хватает многих специалистов, а медицинский блок недостаточно оснащён.

«Нарушены стандарты оснащения практически по всем профилям оказания медицинской помощи: терапия, анестезиология и реаниматология, детская неврология и эндокринология. Также нарушен стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи для общепрофильной фельдшерской выездной бригады и другое», — говорится в решении Купинского районного суда.

Но в середине июня дело о смерти Ангелины в этой больнице вновь прекратили: в СКР пришли к выводу, что даже своевременная диагностика гнойных менингоэнцефалитов, который школьнице вовремя не установили, не гарантировала исцеления Ангелины.

Для Веры Зебницкой-Шишовой это был настоящий удар, но через неделю она получила ответ от прокуратуры, из которого узнала, что дело опять возобновили. Сиб.фм уже писал, что нашлись три новых свидетеля.

Эти колебания то в одну, то в другую сторону плохо действуют на состояние здоровья многодетной матери. А накануне она получила ответ от прокуратуры Новосибирской области, который её возмутил, хотя расследование и продолжается планомерно.

«Комиссией экспертов дважды установлено, что смерть Вахненко А.А. наступила в результате тяжёлого течения острого инфекционного заболевания; причинно-следственной связи между смертью ребёнка и выявленными недостатками оказания медицинской помощи не установлено,

- сказано в июльском ответе из прокуратуры Новосибирской области. – 24.05.2023 следователь прекратил уголовное дело по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ. Это решение 23.06.2023 отменено прокуратурой Купинского района, поскольку органом следствия не проверена Ваша версия о возможной фальсификации медицинских документов».

Далее в ответе говорится, что весной была проведена комплексная проверка Купинской ЦРБ, в ходе которой были выявлены и другие нарушения, кроме того, как выяснилось, были приняты меры и в отношении главврача.

«С учётом анализа состояния законности по требованию прокуратуры области ТО Росздравнадзора в ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлены нарушения, — сказано в документе за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Елены Ульяновой.

– В отношении главного врача ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (рассмотрено, виновному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей), выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По инициативе прокуратуры Новосибирской области в настоящее время министерством здравоохранения Новосибирской области в отношении главного врача ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ», проводится служебная проверка».

Впрочем, Веру Зебницкую-Шишову не устраивают и такие промежуточные результаты расследования. Многодетная мать считает, что над ней просто издеваются.

«Наказания виновным в нарушениях в виде штрафа главврачу в размере 20 тысяч рублей. Во столько оценили жизни наших детей и близких?» — возмущена потерпевшая по делу.