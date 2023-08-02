«Роженицы курили»: в Красноярске молодая мама рассказала об ужасах роддома

Молодая мама из Красноярска заметила, как её соседки курят и выпивают прямо в палате роддома.

В Сибири молодая мама в беседе с «МК в Красноярске» рассказала об ужасах родильного дома. По её словам, роженицы курили и выпивали спиртное прямо в больничной палате.

Беременная впервые жительница Красноярска Марина выбирала роддом по отзывам и советам знакомых. Так она оказалась в учреждении по месту жительства и была уверена, что именно там ей окажут качественную помощь.

Марину привезли в эту больницу с тренировочными схватками и она приняла решение остаться там, потому что роды могли начаться в любой момент. Девушка провела там больше недели. По словам врачей, учреждение было переполнено, поэтому её пришлось устроить в отделении патологии.

Как отмечает Марина, в палатах действительно было много рожениц и из-за этого в бойлерах быстро остывала вода — горячей воды в больнице не было.

«Однажды я увидела, как моя соседка курит электронную сигарету прямо в палате. В то же время от неё даже на расстоянии чувствовался запах спиртного. Мне очень не хотелось дышать вредными для плода испарениями, как можно скорее я перевелась в другую палату, не сообщая о настоящих причинах», — призналась девушка.

Жительница Красноярска добавила, что роженицы постоянно курили и выпивали в санузлах на территории роддома. Некоторые из них уходили погулять. Ни одна нарушительница не была поймана.

Марина также пожаловалась на неаккуратные осмотры специалистов, после которых у неё была боль и шла кровь. Она добавила, что одна из сотрудниц взяла у неё кровь, не надев перчатки.

«Когда я возмутилась, сотрудница мне ответила, что у меня тонкие вены, а потому ей удобно взять кровь без перчаток. Но это небезопасно, да и такое объяснение мне дали впервые в жизни», — рассказала девушка.

О других действиях сотрудников красноярского роддома читайте в полном материале.

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