Школу на 850 мест с телестудией построят на улице Забалуева до конца года

В новом микрорайоне на улице Забалуева в Новосибирске построят школу с большим концертным залом и телестудией. Работы планируют завершить до конца 2023 года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил стройплощадку и отметил высокие темпы работы подрядчика.

Как отметил Анатолий Локоть, школа на улице Забалуева возводится в рамках национального проекта «Образование». Уникальный проект учреждения разработали специально для этой территории.

«Здесь небольшое пятно застройки, стеснённые условия, поэтому применены нестандартные решения. В кратчайшие сроки была подготовлена проектная документация, получены все разрешения, после чего подрядчик незамедлительно приступил к работам. Школа будет построена за один год— это очень короткий срок для возведения такого объекта. Тем не менее, подрядчик ответственно отнёсся к поставленной задаче: здание фактически построено, контур закрыт, ведётся внутренняя отделка, закупается оборудование для классов. Есть некоторые вопросы, которые еще предстоит решить — обустроить подъездные пути и парковки».

Школа № 221 рассчитана на 850 учеников в одну смену. Заказчиком строительства выступает МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства». Генеральная подрядная организация — АО «Бердский строительный трест».

По проекту здание представляет собой замкнутый прямоугольник с внутренним двором. В школе предусмотрены два спортивных зала, просторный актовый зал, столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты для проектной и научной деятельности, библиотека и конференц-зал. На прилегающей территории будет оборудован стадион и открытые спортивные площадки.

По словам директора школы № 221 Ильи Буренкова, учреждение рассчитано на перспективу — загрузка будет происходить постепенно, в зависимости от застройки микрорайона. Ожидается, что на проектную заполняемость школа выйдет примерно через пять лет.