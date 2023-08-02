Шквалистый ветер и грозы ожидаются 3 августа в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области 3 августа ждет резкое ухудшение погоды.

В четверг, 3 августа, синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Новосибирской области. Об этом свидетельствуют данные портала Западно-Сибирского УГМС.

По данным метеорологов, днем будет переменная облачность, в ряде районов — грозы, дожди, утром возможны туманы.

Днем ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с порывами до 15 м/с, во время гроз ветер усилится до 19 м/с.

Температура воздуха днем составит +28...+32 градуса.

В Новосибирске будет также жарко, как и в области, однако осадков не прогнозируется.

Ранее жители микрорайона под Новосибирском пожаловались на последствия ливней.