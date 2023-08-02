В Красноярском крае задержали завербованных Украиной диверсантов

Подростки, совершившие диверсию в Красноярском крае, работали на спецслужбы Украины.
Задержанные за совершение диверсии в Красноярском крае подростки были завербованы спецслужбами Украины, сообщает издание «МК в Красноярске» со ссылкой на источник.
По данным издания, двое подозреваемых подожгли оборудование на железнодорожной станции в населённом пункте Шарыпово.
Предполагается, что , подростки получили задание от некоего куратора, который предложил им совершить поджог за 30 тысяч рублей. Средства подозреваемым перевели на электронный кошелёк.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые признали вину.
Напомним, в июле в Новосибирске продлили содержание в СИЗО четырём диверсантам-поджигателям.