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В Красноярском крае задержали завербованных Украиной диверсантов

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Подростки, совершившие диверсию в Красноярском крае, работали на спецслужбы Украины.

Задержанные за совершение диверсии в Красноярском крае подростки были завербованы спецслужбами Украины, сообщает издание «МК в Красноярске» со ссылкой на источник.

По данным издания, двое подозреваемых подожгли оборудование на железнодорожной станции в населённом пункте Шарыпово.

Предполагается, что , подростки получили задание от некоего куратора, который предложил им совершить поджог за 30 тысяч рублей. Средства подозреваемым перевели на электронный кошелёк.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые признали вину.

Напомним, в июле в Новосибирске продлили содержание в СИЗО четырём диверсантам-поджигателям.

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Александр Борисов
журналист

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