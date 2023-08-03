В Новосибирске празднующие День ВДВ перевернули лодку на Оби

Инцидент произошёл на реке Обь в Новосибирске.

В Новосибирске местные жители, празднующие День ВДВ, перевернули лодку на Оби. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». Предположительно, видео было снято накануне, 2 августа.

Судя по видео, другой человек на лодке пришёл на помощь пассажирам перевернутого судна. Люди, находившиеся на лодке, оказались за бортом.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Напомним, в ночь на 2 августа по Новосибирску проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в день ВДВ отключат фонтаны. Традиционно почти все фонтаны в городе отключают 2 августа из-за любви десантников к купанию в таких общественных местах. Фонтаны отключат, а у части из них осушат чаши. Это делают, чтобы избежать вандализма.

Также Сиб.фм публиковал фоторепортаж с прошедшего в городе Дня ВДВ.