Адвокат из Новосибирска Денисов рассказал о наказании для изнасиловавших ребенка подростков

Адвокат Денисов рассказал, что грозит подросткам за надругательство над мальчиком под Новосибирском.

Двух братьев-подростков из Новосибирской области подозревают в том, что они 21 июля изнасиловали семилетнего мальчика. Если их вина будет доказана, им могут дать до 10 лет лишения свободы. Так оценил меру наказания адвокат Вячеслав Денисов в беседе с VN.ru.

По мнению адвоката, уголовное дело будут рассматривать по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Виновные достигли возраста 14 лет, и теперь несут уголовную ответственность за сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему в возрасте младше 14 лет.

Вячеслав Денисов уточняет, что ему не известна достоверная фабула дела и детали, поэтому он даёт только общую оценку происшествия. В целом за такие преступление положено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, но так как подростки не достигли возраста 18 лет, то их могут осудить максимум на 10 лет. Нижний предел срока также снизится вдвое, до 6 лет.

Адвокат отметил, что подобные уголовные дела о сексуальном насилии несовершеннолетних по отношению к несовершеннолетним в Новосибирской области заводят нечасто. Зато после аналогичных инцидентов со взрослыми уголовные дела возбуждают крайне быстро.

В Колыванский район, где было совершено преступление, уже направилась комиссия по делам несовершеннолетних.