Неделя популяризации грудного вскармливания проходит в Новосибирской области

С 31 июля по 6 августа в России проходит Неделя популяризации грудного вскармливания в рамках Международной недели грудного вскармливания.

Грудное молоко — это лучшая пища для новорожденных, поскольку оно обеспечивает их энергией, высококачественными пищевыми веществами и большим разнообразием биологически активных компонентов. Кроме того, грудное вскармливание способствует правильному созреванию различных органов и систем, физическому, психомоторному и интеллектуальному развитию, а также снижает частоту респираторных и желудочно-кишечных инфекций в первые недели и месяцы жизни.

Но не только новорожденные получают выгоду от грудного вскармливания. Оно также благотворно влияет на организм матери, ускоряя процесс восстановления ее тела после родов и способствуя более быстрой нормализации массы тела. У женщин, которые длительно кормят грудью, отмечается снижение риска развития рака молочной железы и яичников, а также сахарного диабета 2-го типа.

Кроме того, грудное вскармливание оказывает благоприятное эмоциональное воздействие на мать и ребенка, способствуя более быстрому пробуждению чувств материнства и установлению между матерью и малышом прочного психологического контакта.

В департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска рекомендуют ознакомиться с материалами, которые подготовили специалисты ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» для жителей нашего региона в разделе «Тематические недели профилактики» на информационном портале о здоровье: https://rcmp-nso.ru/profila/info/breastfeed_week.php