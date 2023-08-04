В Канске 11 человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке

По данным следствия, взрыв в Красноярском крае произошёл во время замены труб.

В Канске произошел взрыв бытового газа в жилом доме на улице Каландарашвили. Как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел на верхнем этаже пятиэтажного здания.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, семеро из них были госпитализированы.

По информации СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, взрыв произошел в результате работ по замене трубопровода. На место происшествия выехало руководство полиции, а также ближайшие наряды наружных служб ОВД. Ведется расследование всех обстоятельств инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Напомним, суд в Новосибирске избрал меру пресечения обвиняемому в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе.