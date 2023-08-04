В Новосибирске назначили нового руководителя для МП «МЕТРО МиР»

Андрей Счастливый стал и.о. руководителя МП «МЕТРО МиР» в Новосибирске.

Пока Александр Мысик находится под следствием, временно исполняющим обязанности главы муниципального предприятия «МЕТРО МиР» стал Андрей Счастливый. Об этом сообщает издание «Центр деловой жизни».

По информации от источника издания, ранее Андрей Счастливый имел отношение к силовым структурам. Он будет исполнять обязанности директора, пока идут судебные разбирательства по ряду уголовных дел Александра Мысика, действующего директора фирмы. Его не уволили, так как ни по одному делу он на момент публикации не признан виновным, и нет оснований для его отстранения от должности.

Уголовное дело Мысика включает 4 эпизода. Все они связаны с превышением должностных полномочий при строительстве объектов. Одним из самых серьезных эпизодов была замена материалов для подъездных дорог к новому ЛДС. Следователи оценили ущерб от некачественно выполненного объекта в 340 миллионов рублей.

Также следователи проверяют, почему за 2 года добычи и использования речного песка в строительстве государственный контроль заметил нарушения только перед сдачей проекта.