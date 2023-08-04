В Новосибирске оштрафовали женщину за торговую палатку у электроподстанции

В Новосибирске женщина торговала в охранной зоне у электроподстанции.

В Новосибирске жительница города была оштрафована за установку торговой палатки на территории электроподстанции. Представители региональных электрических сетей подали на неё в суд.

Суд обязал женщину освободить территорию. Павильон находился в охранной зоне, что создавало угрозу для безопасности людей и эксплуатации подстанции.

Однако женщина не сразу выполнила требования суда, поэтому ей были заблокированы счета и наложены ограничения на имущество и выезд из РФ. Кроме того, она понесла штрафы и дополнительные расходы на оплату исполнительского сбора.

Напомним, в Новосибирске будут судить директора батутного центра после травмирования 62 детей.