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общество проиcшествия

В Новосибирске оштрафовали женщину за торговую палатку у электроподстанции

Фото: freepik / evening-tao

В Новосибирске женщина торговала в охранной зоне у электроподстанции.

В Новосибирске жительница города была оштрафована за установку торговой палатки на территории электроподстанции. Представители региональных электрических сетей подали на неё в суд.

Суд обязал женщину освободить территорию. Павильон находился в охранной зоне, что создавало угрозу для безопасности людей и эксплуатации подстанции.

Однако женщина не сразу выполнила требования суда, поэтому ей были заблокированы счета и наложены ограничения на имущество и выезд из РФ. Кроме того, она понесла штрафы и дополнительные расходы на оплату исполнительского сбора.

Напомним, в Новосибирске будут судить директора батутного центра после травмирования 62 детей.

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Дамир Трубников

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