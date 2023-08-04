В Новосибирске женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП

В Новосибирске в массовом ДТП пострадали женщина и 6-летняя девочка.

Утром в пятницу, 4 августа, в Новосибирске столкнулись три автомобиля: Suzuki Grand Vitara, Toyota Corolla и Lexus. Травмы получили 46-летняя женщина и 6-летняя девочка. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла в 11:30 около дома №2 по Гусинобродскому шоссе. В ДТП травмировались 46-летняя женщина и 6-летняя девочка, которые находились в автомобиле Toyota Corolla.

Сотрудники ДПС на месте происшествия устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска искромсал соседку из-за ревности. Он ударил её ножом около 80 раз. Его осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и на год ограничения свободы.

Также в Новосибирске будут судить директора батутного центра после травмирования 62 детей.