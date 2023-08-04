Жителей Новосибирска напугал хлопок на левом берегу

Горожане сообщили в соцсетях о громком хлопке на левом берегу Новосибирска.

Жители Новосибирска были взволнованы громким звуком, который прогремел в ночное время 3 августа. Очевидцы предполагают, что мусоровоз случайно уронил контейнер возле НГТУ, что и стало причиной шума, который был слышен даже на соседних улицах, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Многие жители подумали, что это был взрыв или авария, однако официальной информации об инциденте не поступало. Такой звук услышали в разных районах города, включая улицы Беловежскую, Тульскую, Серафимовича и Троллейную.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что сообщений о происшествиях не поступало.

Напомним, в Новосибирске разрушенный взрывом газа дом на Линейной снесут в августе.