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общество

Появились подробности о взрыве газа в пятиэтажном доме в Красноярском крае

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ГУ МЧС, ГУ МВД

Стали известны подробности о взрыве в пятиэтажном доме в Красноярском крае.

4 августа в Канске Красноярского края произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС. Из здания эвакуировали 200 жителей, среди них — 20 детей. В результате взрыва пострадали одиннадцать, а семеро — госпитализированы.

В МЧС сообщили, что площадь пожара оценивается в 30 квадратных метров. Стены дома не пострадали, однако были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры, в которой произошло ЧП, а также соседних квартир.

Фото Появились подробности о взрыве газа в пятиэтажном доме в Красноярском крае 2

Как отметили очевидцы в беседе с «МК в Красноярске», сильных запах газа местные жители почувствовали задолго до взрыва. В одной из квартир многоэтажки производились работы по замене трубопровода, в результате неосторожных действий рабочих произошел хлопок. Специалисты покинули дом в 15 часов, а инцидент случился в 17:43.

«Знакомые в больнице. Надышались угарным газом», — комментирует произошедшее жительница Канска.

Фото Появились подробности о взрыве газа в пятиэтажном доме в Красноярском крае 3

Среди пострадавших при взрыве оказались пенсионерка и ребёнок. По словам знакомой пострадавших, пожилую женщину отбросило взрывом, и она сломала руки. Ребёнок, в свою очередь, получил ожог лица, ног и рук. Кроме того, ему опалило волосы. Оказалось, что пострадавший ребёнок — это девочка, ученица начальных классов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Фото Появились подробности о взрыве газа в пятиэтажном доме в Красноярском крае 4

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил подготовить пункты временного содержания для пострадавших и отремонтировать квартиры.

«Некоторые жители приняли решение разместиться у родственников. Для всех остальных будет организовано горячее питание», — сообщил Котюков.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о завершении сноса дома на Линейной после взрыва газа. Работы будут закончены к середине августа. Собственникам всех 53 квартир выплатили компенсацию.

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Диана Джафарова
журналист

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