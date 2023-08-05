Появились подробности о взрыве газа в пятиэтажном доме в Красноярском крае

Стали известны подробности о взрыве в пятиэтажном доме в Красноярском крае.

4 августа в Канске Красноярского края произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС. Из здания эвакуировали 200 жителей, среди них — 20 детей. В результате взрыва пострадали одиннадцать, а семеро — госпитализированы.

В МЧС сообщили, что площадь пожара оценивается в 30 квадратных метров. Стены дома не пострадали, однако были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры, в которой произошло ЧП, а также соседних квартир.

Как отметили очевидцы в беседе с «МК в Красноярске», сильных запах газа местные жители почувствовали задолго до взрыва. В одной из квартир многоэтажки производились работы по замене трубопровода, в результате неосторожных действий рабочих произошел хлопок. Специалисты покинули дом в 15 часов, а инцидент случился в 17:43.

«Знакомые в больнице. Надышались угарным газом», — комментирует произошедшее жительница Канска.

Среди пострадавших при взрыве оказались пенсионерка и ребёнок. По словам знакомой пострадавших, пожилую женщину отбросило взрывом, и она сломала руки. Ребёнок, в свою очередь, получил ожог лица, ног и рук. Кроме того, ему опалило волосы. Оказалось, что пострадавший ребёнок — это девочка, ученица начальных классов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил подготовить пункты временного содержания для пострадавших и отремонтировать квартиры.

«Некоторые жители приняли решение разместиться у родственников. Для всех остальных будет организовано горячее питание», — сообщил Котюков.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о завершении сноса дома на Линейной после взрыва газа. Работы будут закончены к середине августа. Собственникам всех 53 квартир выплатили компенсацию.