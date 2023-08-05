В Новосибирске отдыхающие нашли труп мужчины на озере Спартак.

В Новосибирске на озере Спартак нашли труп мужчины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Инцидент Новосибирск".

Судя по фотографии, мужчину достали из воды. На вид погибшему около 55-60 лет.

Напомним, полиция Новосибирска начала проверку после жестокого избиения подростка. В соцсетях опубликовали ролик, на котором неизвестный наносит сильный удар ногой по голове парня на детской площадке. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске автомобиль упал в яму с мыльной водой.