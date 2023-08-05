Жители Новосибирска в ночь с 5 на 6 августа увидят Луну, Сатурн и Юпитер

В ночь с 5 на 6 августа над Новосибирском встретятся Луна, Сатурн и Юпитер.

В ночь с 5 на 6 августа Луна, Сатурн и Юпитер выстроятся в одну линию над Новосибирском. Об этом сообщили в официальной группе «Большого Новосибирского планетария» в социальной сети «ВКонтакте».

Луна в эту ночь окажется в центре, справа от неё расположится Сатурн, а слева — Юпитер.

В следующие сутки, с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа, Луна остановится справа и слева от Юпитера. В ночь 9 на 10 августа серп стареющей Луны будет находиться под звездным скоплением Плеяды.

Мини-парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом. Наблюдать за астрономическим явлением лучше за городом при условии ясного неба и отсутствия городских огней.

Напомним, что 14 июля жители Новосибирска уже замечали Юпитер рядом с Луной в небе. В прошлый раз два небесных тела были рядом друг с другом в ночном и рассветном небе 22 февраля 2023 года. В мае новосибирцы наблюдали сближение Луны и Венеры.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 августа жители Новосибирска заметили суперлуние в небе над городом и сфотографировали это явление.