В Новосибирске ищут подростков после жесткого избиения парня

В Новосибирске подростки избили парня на игровой площадке.

В Новосибирске следователи СК ищут подростков, которые избили парня на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным ведомства, правоохранители устанавливают личности подростков.

"Предполагаемый возраст фигурантов 14-17 лет, славянской внешности", — говорится в сообщении.

Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подростков по данному факту, позвонить по номерам: 8 (383) 203-57-39, 8-913-798-84-34. Конфиденциальность гарантируется.



Напомним, в Новосибирске появилось видео, на котором неизвестный наносит сильный удар ногой по голове парня на детской площадке.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента.