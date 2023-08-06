В Новосибирске МЧС предупредило 30-градусной жаре в августе

Новосибирцев ожидает значительное потепление в течение последнего месяца лета.

МЧС предупреждает жителей Новосибирска о возвращении жары в августе. Как сообщили в ведомстве, на следующей неделе температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, а в выходные ожидается до +30.

Спасатели обратили внимание на проблему стихийных пляжей и рекомендуют выбирать официальные места отдыха, где дежурят сотрудники, а до начала сезона водолазы проверили дно. Жителей просят быть осторожными во время походов в лес и обязательно предупреждать родных о своем маршруте, а также брать с собой заряженный мобильный телефон.

Во время жары эксперты рекомендуют снизить физическую активность на открытом воздухе, соблюдать питьевой режим, выбирать одежду из натуральных тканей и использовать головные уборы.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на официальных пляжах запретили купаться.

Официально в Новосибирске открыты 6 пляжей: Бугринский, «Звезда» и 4 пляжа на территории парка «У моря Обского». На всех них дежурят спасатели. Этим летом ни один человек на них не утонул. При этом в целом на территории города за лето утонули 8 человек — из них 1 ребёнок. Это меньше, чем в 2022 году: тогда было 15 погибших, их них четверо детей. Всего в Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек.