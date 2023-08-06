В Новосибирске на Бугринском пляже утонул 28-летний мужчина

Житель Новосибирска утонул во время купания на Бугринском пляже.

Вечером в субботу, 5 августа, в Кировском районе Новосибирска мужчина утонул в Оби около Бугринского пляжа. Об этом сообщили в муниципальной спасательной службе города.

О пропаже мужчины спасателям сообщили находившиеся на пляже. Водолазы проверили окрестности и нашли тело 28-летнего мужчины без признаков жизни. Тело спасатели передали сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на официальных пляжах запретили купаться. Все шесть пляжей закрыли для купания, так как вода не прошла проверку качества: в ней нашли высокое содержание вредных веществ и бактерий, из-за которых человек может получить отравление.

Утонувший на Бугринском пляже — первый за сезон. До этого за 2 месяца на официальных пляжах города никто не тонул, а в целом на территории Новосибирска в водоёмах погибли 9 человек, в том числе 1 ребёнок. Это меньше, чем в 2022 году: тогда было 15 погибших, их них четверо детей. Всего в Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек.