В Новосибирске на многодетную мать составили протокол после избиения дочери в лифте

Многодетная жительница Новосибирска попала в поле зрения правоохранительных органов.

В Новосибирске составили протокол на многодетную мать, которая регулярно избивает свою малолетнюю дочь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Соседи заметили, что девочка часто гуляет одна на детской площадке допоздна, просмотрели видео с камер наблюдения и опубликовали их в соцсети. После проверки записей с камеры в лифте и камеры домофона, стало известно, что мать оставляет дочь одну с младшим братом и часто применяет к ней физическое насилие.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проверка продолжается.

Кроме того, проверку семьи организовали в СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о нападении подростков на парня на спортивной площадке в Новосибирске.