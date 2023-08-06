В Новосибирске озеро на Юго-Западном стало ядовито-бирюзовым

Озеро в Новосибирске напугало местных жителей своим цветом.

В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве произошло загрязнение озера, известного своей печальной репутацией: каждый год в нем тонут люди. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск», водоём изменил цвет.

Вода стала ядовито-бирюзовой, что напугало местных жителей. В связи с этим на место вызвали полицию, МЧС и Роспотребнадзор.

Специалисты взяли пробы воды, чтобы установить причину загрязнения и определить уровень опасности для населения. Пока неизвестно, можно ли купаться в озере. Стоит отметить, что еще 1 августа вода в котловане была обычного цвета, утверждают местные жители.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на официальных пляжах запретили купаться.

Официально в Новосибирске открыты 6 пляжей: Бугринский, «Звезда» и 4 пляжа на территории парка «У моря Обского». На всех них дежурят спасатели. Этим летом ни один человек на них не утонул. При этом в целом на территории города за лето утонули 8 человек — из них 1 ребёнок. Это меньше, чем в 2022 году: тогда было 15 погибших, их них четверо детей. Всего в Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек.