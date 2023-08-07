Благотворительный забег прошел в городах Сибири на ЗСЖД в День железнодорожника

Массовый благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, состоялся 6августа одновременно в Омске, Новосибирске, Кемерово и Барнауле.

Железнодорожники отмечают профессиональный праздник в таком формате восьмой год подряд, но впервые забег был организован одновременно в четырех сибирских городах.

В Новосибирске спортивный праздник проходил на территории оздоровительного комплекса «Локомотив»имени Ф. Ивачева в Заельцовском парке Новосибирска.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, давший старт забегу на дистанции 1520 метров по телемосту во всех регионах магистрали, поблагодарил участников за вклад в помощь детям.

– По доброй традиции праздник открывает благотворительный забег. Здесь собрались не только профессионалы и спортсмены, но и очень ответственные, неравнодушные люди. Сегодня с нами железнодорожники Новосибирска, Барнаула, Омска и Кемерово. Победа сегодня у каждого участника, потому что проигравших в благотворительном забеге быть не может, — сообщил Александр Грицай.

Как отметила директор благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова, забег объединил людей, готовых помочь окружающим.

- Мы благодарны участникам забега за участие и помощь детям, нашему генеральному партнеру, компании «РЖД», и другим соорганизаторам за сотрудничество и партнерство. Готовность помочь ближним является важной частью нашей жизни, а возможность и желание создать атмосферу общего праздника – бесценно, — подчеркнула она.

На протяжении месяца велась регистрация желающих принять участие в забеге. Каждый мог выбрать удобный способ регистрации и одну из трех дистанций: 500, 1520 метров и 10 км. В зависимости от выбранной дистанции необходимо было внести регистрационный взнос.

По результатам регистрации участие в благотворительном забеге во всех четырех городахприняли более 1500 человек. Всего было собрано 1,5 млн рублей. Вырученные средства направят на оснащение сенсорных комнат для комплексной коррекции психологических и физических расстройств у детей, а также на покупку игрового оборудования для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие».

Победителей, занявших первые, вторые и третьи места в каждой категории в Новосибирске, торжественно наградили дипломами и призами. Участие в награждении принял трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации Александр Карелин.

Помимо забега, для болельщиков и гостей мероприятия работали развлекательные и игровые площадки. В зоне здорового образа жизни в Омске, Новосибирске, Барнауле и Кемерово можно было поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах, а также в других интересных и необычных активностях для любого возраста.