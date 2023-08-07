Мотопробег «Боевой путь Сибири» приближается к конечной точке

Новосибирское отделение мотоклуба «Ночные Волки» проводит мотопробег «Боевой путь Сибири» по маршруту движения добровольческой 150-ой Сталинской стрелковой дивизии с целью напомнить о подвиге героев-сибиряков и их вкладе в переломные события 1942-1943 годов в войне с фашистами.

Позади десятки городов и десятки минут молчания у памятников героям Великой Отечественной войны. В числе последних посещенных городов – Казань, Нижний Новгород и Краснознаменск. В последнем мотопробег встречали сразу три отделения «Ночных волков» — из Краснознаменска, Звенигорода и Одинцово.

«Мы посетили главный Храм вооруженных сил, находящийся в парке «Патриот», возложили венки и развернули копию знамени Победы. Символично, что в 1941 году по городам Краснознаменск, Звенигород, Одинцово, Истра как раз стоял рубеж, в том числе и Сибирских дивизий под Москвой. Приятно, что есть памятники погибшим воинам-сибирякам, переломившим ход истории», — написали участники мотопробега в своей группе в «ВКонтакте».

Следующим в маршруте станет город Белый. Конечная точка патриотического мотопробега — в деревне Плоское Бельского района. В общей сложности мотопробег проедет более 5000 километров.