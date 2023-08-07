Новосибирск вошел в топ-5 городов по вводу жилья в 2022 году

В прошлом году в Новосибирске сдали более 1 млн кв.м. жилья.

Новосибирск занял пятое место в рейтинге городов по объему введенного жилья в 2022 году. Рейтинг подготовило РИА “Новости”.

Первое место досталось Москве (6797,3 тыс.кв.м.), следом идет Санкт-Петербург (3474,2 тыс.кв.м.), Краснодар (3010,7 тыс.кв.м.), Екатеринбург (1592,4 тыс.кв.м.). Новосибирск расположился на пятом месте с результатом в 1298,2 кв.м.

Однако несмотря на место в первой пятерке в 2022 общий объем введенного жилья по сравнению с прошлым годом снизился на 17,3%.

По количеству введенных квадратных метров на душу населения Новосибирска оказался на 24-м месте с результатом 0,79 кв.м.

В среднем на одного жителя города приходится 28,4 кв.м.

Ранее минтранс назвал сроки ввода четвертого моста через Обь в Новосибирске.