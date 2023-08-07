Под Новосибирском на Обском море владелец катера потерял двух детей, катая их на "банане"

В Новосибирской области проверят лагерь после инцидента с двумя детьми, которые вылетели с "банана" на Обском море.

В Новосибирской области, рядом с островом между Пичугово и Завьялово, два десятилетних мальчика вылетели с надувного "банана", когда катались по морю. Об этом пишет Infopro54.

По данным издания, детей в воде заметили отдыхающие. Очевидец рассказал, что он услышал катер с "бананом", пронесшийся мимо острова, но не заметил, что кто-то упал в воду. Он развел мангал и начал жарить мясо. Прошло более полутора часов, когда он заметил, что кто-то отчаянно машет руками на глубине.

Мужчины быстро прыгнули на катер и помчались спасать утопающего. Они извлекли из воды 10-летнего мальчика, который был до смерти напуган. Второй ребенок уже прибился к острову.

Дети рассказали взрослым, что отдыхали с тренером в летнем спортивном лагере в Завьялово. Мужчина не заметил, что потерял детей во время аттракциона.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после инцидента.

«Прокуратура проверит организацию отдыха и оздоровления детей, соблюдение требований при организации развлекательных услуг с использованием надувного оборудования, даст оценку соблюдения требований безопасности при размещении и организации досуга детей в лагере», — отметили в ведомстве.



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