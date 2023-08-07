В Новосибирске прокуратура проверит сообщение об избиении матерью дочки в лифте

В Новосибирске прокуратура обратила внимание на видео с избиением ребенка в лифте.

В Новосибирске мать избила свою малолетнюю дочь в лифте дома. Запись опубликовали соседи в соцсетях. всех детей у женщины изъяли, а прокуратура начала доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура даст оценку работе органов и организаций системы профилактики при работе с семьей, а также оценит исполнение родителями обязанностей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Первыми заметили, что с маленькой девочкой могут быть проблемы, соседи. По их словам, ребёнок допоздна гуляет одна на улице, так как мать оставляет её одну с младшим братом, а сама занимается другими делами вместе с третьим ребёнком и отцом.

После сообщения в СМИ всех троих несовершеннолетних детей у женщины изъяли представители правоохранительных органов. Дети реагировали на это спокойно, не плакали и не рвались обратно, отметил журналист Сиб.фм.

Также следователи проводят проверку о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Новосибирске после публикации в соцсети видео с избиением маленького ребёнка в лифте.