Под Новосибирском внедорожник застрял в протоке возле острова Кудряш

Владелец Toyota Land Cruiser застрял в протоке между озером Кудряш и берегом, на помощь пришлось вызвать тяжелую технику.

В Новосибирской области водитель Toyota Land Cruiser пытался выехать с острова Кудряш до берега через протоку, однако застрял. В паблике “АСТ-54” опубликовали видео, как ему на помощь пришел экскаватор.

Чтобы вытащить внедорожник, на место приехал экскаватор. Однако колеса увязли на дне и сделать это с первого раза не удалось. К машине был также прицеплен гидроцикл.

В комментариях новосибирцы отметили, что водитель выбрал неправильную траекторию, и что пересекать протоку удается даже малолитражкам.

Позже в комментариях отписался водитель джипа. Он подчеркнул, что “никто протоку не пересекал”, и пытался вытащить с воды гидроцикл:

“Открою всем секрет! Никто протоку не пересекал! Я просто гидрик с воды вытягивал, для незнающих открою секрет: чтобы гидрик достать, нужно телегу протопить! Так как пески не береговые, а русловые, то подмытые колеса провалились, и машина села на мосты, поэтому трактор вытягивал!!! Так что не нужно умничать тем, кто ничего не понимает!!!! Всем Добра! Машина в порядке! Тойота рулит!!!”, — написал мужчина (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред.).

Напомним, в июле маленький мальчик застрял на лодке посреди озера под Новосибирском.



