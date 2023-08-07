Появился второй кандидат на пост мэра Томска

Определился ещё один кандидат на должность мэра Томска.

В Томске появился второй кандидат на пост мэра города. Александр Вульф, бывший заместитель главы Томского района по ЖКХ и нынешний руководитель муниципального унитарного предприятия в Асино, сегодня подал документы для участия в выборах.

Об этом сообщил источник из гордумы журналисту «Аргументы и Факты Томск», а также информацию подтвердил региональный канал TOMSKPOLIT.

Ранее на пост мэра Томска документы подал Дмитрий Махиня, сотрудник омской мэрии и заместитель градоначальника.

Напомним, Новосибирский областной суд оставил без изменений результаты выборов мэра Бердска в марте 2023 года, оставив на этом посту Романа Бурдина. Об этом сообщила пресс-служба суда. Оспорить их пытался один из бывших претендентов на этот пост Александр Трушакин. Кандидат заявлял о нарушении своих прав.

Раннее Сиб.фм писал, что под Новосибирском суд обязал чиновников вернуть незаконные премии.