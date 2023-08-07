У станции Сокур под Новосибирском поезд переехал мужчину

В Новосибирской области поезд переехал мужчину на станции «Сокур».

Около села Сокур в Новосибирской области поезд переехал мужчину. Об этом сообщили и опубликовали шокирующие фотографии в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы сообщили о произошедшем утром 4 августа. Также они сделали жуткие фото с места происшествия. Различные конечности и части тела мужчины разлетелись в разные стороны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бригаду электропоезда будут судить за травмирование пассажирки. Женщина пыталась войти в вагон поезда, но двери закрылись, защемив её руку и сумку. Она попыталась бежать вслед за составом, но упала и попала под едущий состав. Из-за полученных травм её пришлось ампутировать ногу. Машинист и его помощник не среагировали, несмотря на то, что женщина подала сигнал экстренного торможения.

Также под Новосибирском электропоезд сбил 16-летнюю девушку в наушниках. Она не услышала приближающийся состав, несмотря на громкие сигналы от машиниста. Девушка выжила, её доставили в больницу с травмами, характер которых предстоит уточнить врачам.