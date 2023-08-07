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общество проиcшествия

В Новосибирске два мигранта отобрали телефон у инвалида

Фото Сиб.фм

Двое мужчин из стран ближнего зарубежья отобрали телефон у инвалида в Новосибирске.

В Новосибирске на станции Инская двое неизвестных отобрали мобильный телефон у мужчины с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Преступление совершили на платформе Камышенская. Транспортные полицейские задержали двух граждан из ближнего зарубежья и изъяли у них похищенный телефон. Грабителями оказались мужчины в возрасте 27 и 19 лет.

На нападавших завели уголовное дело по факту грабежа группой лиц по предварительному сговору. Их задержали и доставили СИЗО. Теперь им грозит вплоть до 7 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банда из 9 человек грабила ювелирные салоны на угнанных машинах. Они неоднократно нападали с оружием на таксистов, силой получали от них автомобили, а затем на этих автомобилях ехали грабить ювелирные магазины. Общую сумму ущерба, который нанесли грабители, оценили в 5 млн рублей.

Также в Новосибирске изъяли детей у матери, которая избила дочь в лифте. Соседи заметили, что несовершеннолетняя девочка гуляет одна допоздна на детской площадке. Выяснилось, что мать оставляет её одну с младшим братом, а сама с отцом и третьим ребёнком занимается своими делами.

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Сергей Щукин
Журналист

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