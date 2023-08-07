В Новосибирске ищут мужчину с прищуренным левым глазом

В Новосибирске объявили о начале поисков мужчины с прищуренным левым глазом.

В Сибири пропал 51-летний Евгений Савкин. Один из городов, в котором он может находиться — Новосибирск. Об этом сообщили в группе волонтёрского поискового отряда "Лиза Алерт" Вконтакте.

Мужчина в возрасте 51 года пропал 30 июля 2023 года. С этого дня его местоположение и самочувствие неизвестно.

«На горячую линию отряда поступила заявку о пропаже мужчины. Пропал по пути домой в Нижневартовск. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировок в сети», — сообщила Сиб.фм руководитель пресс-службы ПСО "Лиза Алерт" Ольга Бобкова.

Особые приметы: левый глаз прищурен.

Евгений Савкин ростом 157 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Во что он был одет, неизвестно.

Всем, кто знает о местоположении и самочувствии пропавшего, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.