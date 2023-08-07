В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров поддержал уголовную ответственность для уклонистов

Командир новосибирского батальона оценил законопроект правительства.

Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов в России должен быть принят, считает командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров. Об этом военачальник сообщил в разговоре с изданием «МК в Новосибирске».

Правительство РФ планирует вводить законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.

«Предлагается дополнить ст. 328 "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" УК РФ частью третьей, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. <...> Дополнение ст. 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает», — отмечается в документе.

Таким образом, нарушение закона об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы будет предусматривать лишение свободы до двух лет.

«Те, кто откровенно пытается уйти от воинской повинности, получают медицинскую помощь, но послужить государству не хотят, поэтому уголовная ответственность справедливая наказание», — считает Панфёров.

Напомним, в Новосибирске военнослужащего осудили на 5 лет за самоволку в полтора месяца.