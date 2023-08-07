В Новосибирске военнослужащего осудили на 5 лет за самоволку в полтора месяца

В Новосибирске военнослужащий отсидит 5 лет в колонии за самовольный отдых от армии.

В Новосибирске рядовой Алексей Кривда в декабре 2022 года покинул воинскую часть, чтобы отметить Новый год, но в указанную дату не явился на службу. За это Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Алексей Кривда покинул воинскую часть 27 декабря 2022 года, а явился в военную комендатуру только 15 февраля 2023 года, спустя полтора месяца — и то после приглашения от гарнизонного суда. По прибытии Кривда заявил о себе как о военнослужащем, совершившем неявку в срок без уважительных причин на службу.

«Суд назначил Кривде наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 1 месяц. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что другого военнослужащего осудили за самовольное покидание воинской части на 5,5 лет условно. Он не появлялся на службе 5 месяцев.

Также матрос получил срок за побег на зиму в Новосибирск из воинского эшелона после мобилизации. Следствие установило, что старший матрос сбежал из воинского эшелона, чтобы узнать, почему ему не платят зарплату.