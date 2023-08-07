В Новосибирске назначен новый главный редактор портала Сиб.фм

Интернет-портал Сиб.фм возглавил Эмиль Фукс.

В Новосибирске портал Сиб.фм сменил главного редактора. С 7 августа издание возглавляет Эмиль Фукс. Информацию о кадровых перестановках подтвердила редакционный директор медиахолдинга СибФМ Group Алёна Сорокина.

«Мария Машанова, которая работала главным редактором с декабря 2020 года, оставляет эту должность и передаёт бразды правления коллеге Эмилю Фуксу. Он тоже много лет работает в структуре нашего медиахолдинга и понимает стоящие перед изданием задачи. За годы работы в Сиб.фм Эмиль Фукс наработал базу инсайдерских источников информации, проявил себя как сильный журналист при работе в режиме breaking news, а также под его авторством выпущен ряд журналистских расследований и аналитических материалов», — заявила Алёна Сорокина.

Новый главный редактор Сиб.фм Эмиль Фукс в сфере журналистики работает с 2018 года. С 2019-го — в структуре медиахолдинга СибФМ Group.

«Приятно быть частью крупного информационного проекта. Перед нами стоит множество интересных и амбициозных задач, главная из которых — выйти в лидеры рейтинга не только в Новосибирске, но и в других регионах России, и продолжить радовать читателей интересными и эксклюзивными новостями», — прокомментировал Эмиль Фукс.



Медиахолдинг СибФМ Group работает на четыре сибирских региона – Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск. В структуру компании входит 22 СМИ – интернет-порталы регионального и федерального уровня, радио, газеты, журналы. В Новосибирске – порталы Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ; газеты Аргументы и Факты на Оби, Московский комсомолец Сибирь, а также ряд радиостанций – Record, Маяк, Юнитон, Вести ФМ, Радио России.