Житель Новосибирска лишился Mitsubishi L200 из-за долгов

Приставы совместно с сотрудниками полиции задержали новосибирца, укрывавшегося от уплаты долгов.

В Новосибирске судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией задержали автомобиль, который находился в розыске из-за долгов. Об этом в понедельник сообщили в ГИБДД региона.

Владелец транспортного средства игнорировал требования судебных приставов и начал скрываться, но благодаря помощи полиции был задержан на территории Первомайского района города. Сотрудники ФССП составили акт и изъяли автомобиль Mitsubishi L200.

«Ранее требования судебных приставов предоставить автомобиль для наложения ареста, автовладелец проигнорировал, начал скрываться сам и прятать имущество.», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее судебные приставы в Новосибирске арестовали корейский внедорожник Kia Mohave, принадлежащий 44-летнему должнику. Мужчина не платил алименты на содержание ребенка и бывшей супруги, накопив задолженность в размере 229 тысяч рублей.