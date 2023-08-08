В Новосибирске водитель мотоцикла оторвал бампер машине на перекрёстке

На Советском шоссе в Новосибирске мотоциклист оторвал бампер автомобилю.

На перекрёстке на Советском шоссе в Новосибирске водитель мотоцикла проехал на красный свет, столкнулся с автомобилем, повредил ему бампер и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

На одном из видео с автомобильного регистратора не видно, на какой сигнал светофора проехал мотоциклист, но второе видео с другого ракурса видно, что байкер всё же нарушил правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода. Хендай Крета наехал на пешехода, который шел по проезжей части навстречу машине. От полученных травм переход скончался.

Также под Новосибирском сгорел дом многодетной семьи из-за болгарки. Пожар начался в пристроенном к дому гараже из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ болгаркой. Женщина заметила дым из гаража и сразу же покинула дом с 4 детьми, сообщив об этом в пожарную охрану. Отец семейства также самостоятельно эвакуировался. К счастью, никто не пострадал. Жилье многодетной семьи было оборудовано пожарным извещателем с GSM-модулем, который сработал и оповестил экстренные службы, когда дым начал поступать в дом.