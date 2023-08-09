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общество

Адрес фронт-офисов МУП «САХ» по приёму ФЛ и ЮЛ изменится с 10 августа

Фото: unsplash.com

С 10 августа изменится адрес фронт-офисов по приёму физических и юридических лиц МУП «САХ».

Офисы МУП «САХ» по приёму потребителей будут расположены на улице Романова, дом 39. Вход в здание с улицы Романова. На втором этаже в офисе 201 будут принимать физических лиц, а в 202 — юридических.

Режим работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00.

Куда звонить

Начисления по л/с, корректировки и другие вопросы, связанные с оплатой услуги по обращению с ТКО.
Call-центр абонентской службы +7 (383) 363-04-11

Переполнение контейнеров ТКО, заявки на вывоз крупногабаритных и раздельно собранных отходов.
— Диспетчерская служба регоператора +7 (383) 363-04-22

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Диана Джафарова
журналист

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