Андрей Травников: Задача молодёжных центров — наполнить досуг активной общественной и патриотической деятельностью

Губернатор в ходе рабочей поездки посетил Купинский молодёжный центр, который назвал примером по разнообразию направлений работы для всех других подобных учреждений региона.

«Во время посещения всех молодёжных центров и открытых пространств я всегда задаю вопрос — чем занимаются в них ребята, как живёт эта инфраструктура? Год назад мы перезапустили молодёжные центры. Есть желание уйти от формата просто досугового клуба — хотелось бы, чтобы досуг дополнялся активной общественной деятельностью, созданием сообществ по интересам для вовлечения сверстников к участию в городских и районных мероприятиях, в том числе в патриотической работе или волонтёрской деятельности», — сказал Андрей Травников.

Он также добавил, что Купинский молодёжный центр можно считать примером для других подобных учреждений. Там очень развито есть молодые семьи, поддержка общественных и некоммерческих организаций, волонтёры — молодёжный центр и открытое пространство живут очень бурной, яркой, разнообразной жизнью.

Молодёжный центр начал свою работу в январе 2004 года. В 2022 году на базе центра открылся и активно осуществляет свою деятельность опорный центр добровольчества, который объединяет волонтёров Купинского, Здвинского, Татарского, Чановского и Чистоозёрного районов. За 2022-2023 гг. в опорном центре значительно прибавилось количество волонтёров — теперь их более 360 человек.

Андрей Травников посетил Купинский районный музейно-мемориальный комплекс. Это не просто краеведческий музей, это территория более 4000 кв. м., на которой в последние пять лет идёт активное развитие, строительство и реконструкция. В октябре 2022 года на территории комплекса установлен боевой самолёт СУ-24. В феврале 2022 года музею передан автомобиль ЗИЛ-157 1958 года выпуска. Проведена долгая и трудоёмкая работа по реконструкции легендарной «Катюши» — изготовление реактивной системы залпового огня и макетов ракетных снарядов М-13 калибра 132 мм, которая в 2023 году проехала на 9 мая по улицам города. Также в День Победы 2023 года на территории комплекса загорелся Памятный огонь у подножья Стены Памяти, который подчёркивает важность мемориала. За последние годы на реконструкцию, ремонтные работы территории Парка Победы привлечено более 20 млн рублей как из средств местного бюджета, так и привлечённых внебюджетных.

В 2022 году музеем закуплено современное оборудование, которое позволяет усилить образовательно-воспитательный и культурно-просветительский потенциал музея. Это и мультимедийное оборудование, и новые витрины, и акустическая система для Парка Победы, и демонстрационно-выставочное оборудование. Мемориальный комплекс активно развивается и как туристический ресурс.