Чешскому защитнику «Авангарда» Шулаку угрожали из-за переезда в Россию

Хоккеист «Авангарда» Либор Шулак рассказал об угрозах из-за переезда в Россию.

Чешский легионер «Авангарда» Либор Шулак рассказал, что ему угрожали, когда он принял решение переехать в Россию. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок — и всё. Угрозы были в первый год, но сейчас ничего нет. За всё время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза», — сообщает хоккеист.

29-летний защитник стал одним из самых эффективных игроков «Авангарда» наряду с Никитой Серебряковым. По результативности он лучший среди хоккеистов своей команды и шестой среди всех защитников. Он заблокировал 132 броска за сезон.

Шулак участвовал в чемпионатах мира 2017, 2018 и 2021 годов в составе сборной Чехии. От выступлений за национальную команду хоккеиста отстранили в 2022 году.

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