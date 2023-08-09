Двум жителям Новосибирской области вынесли приговор за продажу 5 кг мефедрона

Под Новосибирском двух мужчин осудили за попытку продать 5 кг наркотиков.

Новосибирский районный суд приговорил двух местных жителей к заключении в колонии за попытку продать 5 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Следователи установили, что 9 марта осуждённые прибыли к месту хранения наркотиков в селе Сенчанка. Там они взяли 4 запаянных пакета общей массой почти 5 кг. В пакетах было наркотическое вещество — мефедрон.

Мужчин задержали, а содержимое пакетов изъяли.

Одного из жителей Новосибирской области суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима, другого — к 8 годам и 2 месяцам. Приговор не вступил в законную силу, и при желании осуждённые смогут его обжаловать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что иномарку с наркотиками на 40 млн рублей задержали на трассе под Новосибирском. В потайном отделении автомобиля находилось более 2 килограммов синтетического наркотика, называемого «слоновьим транквилизатором». На черном рынке стоимость вещества составляет около 40 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, наркогруппировка являлась межрегиональной и действовала на территории СФО. Преступники специализировались на одном из самых мощных синтетических опиоидов – наркотике карфентаниле.

Также на таможне в Новосибирске нашли 2 кг наркотика в косметике из Китая. В документах указали, что в упаковке маски для лица. Фактически там был синтетический наркотик весом 1,9 кг.