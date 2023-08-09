Из Новосибирска выгнали гражданина Афганистана без разрешения на работу

Иностранец нарушил миграционное законодательство в Новосибирске.

В Новосибирске иностранный гражданин был выслан из России за нарушение законодательства. Об этом в среду сообщили в ГУФССП России по региону.

22-летний афганец приехал в Россию на 19 дней, чтобы посетить родственников, но задержался здесь почти на год. Он не зарегистрировался на миграционном учете, не получил разрешение на работу, вид на жительство или временное проживание.

В июне его задержали полицейские и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Ему был составлен протокол об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного штрафа и выдворения за пределы страны.

Судебные приставы доставили иностранца в зону пограничного контроля аэропорта Толмачево, откуда он отправился в Ташкент, а затем в Кабул.

По данным ведомства, с начала года в Новосибирской области уже выдворили из России 505 иностранных граждан за различные правонарушения, причиной чаще всего является нарушение сроков пребывания в стране.

Напомним, в Новосибирске нашли стопку выброшенных документов мигрантов.