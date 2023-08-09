«Ночевали в машине»: многодетная семья под Новосибирском осталась без дома после пожара

Под Новосибирском семья с четырьмя детьми осталась без дома и без вещей после пожара.

В Куйбышеве в Новосибирской области после пожара в частном доме многодетная семья осталась без жилья. Мама четверых детей Анастасия Шувалова рассказала корреспонденту Сиб.фм, что первые два дня после пожара ночевали с мужем в машине.

«Ночевали два дня с мужем в машине, а дети у бабушки, так как мы все туда не поместились», — поделилась собеседница.





На помощь к семье пришли неравнодушные жители Куйбышева. В соцсетях они организовали сбор средств, а восьмилетнему ребёнку дали вещи и канцелярию для нового учебного года. У Шуваловых сгорели все вещи, деньги и документы.

Анастасия отметила, что после пожара в соцзащите заявили, что ничем помочь не могут, так как все общежития на ремонте, однако 9 августа в администрации города пошли на встречу и выделили жилье семье, в которой самому младшему ребёнка полтора года. Остальным 8, 6 и 2 года.

«Сейчас нас разместили в социальной гостинице, а позже пообещали выделить двухкомнатную квартиру на улице Светлой», — сообщила девушка.

Напомним, страшный пожар произошел 7 августа. Анастасия рассказала, что муж разговаривал по телефону и заметил дым в гараже, но уже тушить было поздно. Родители вынесли детей на улицу и стали дожидаться спасателей. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания — до происшествия, муж в гараже работал болгаркой.

«Дом сгорел до основания, восстанавливать там нечего», — вспоминает Анастасия.

Сам дом был в собственности девушки без ипотеки, но в гараже сгорел автомобиль, который находился в кредите.