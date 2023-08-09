Пассажир рейса Новосибирск — Санкт-Петербург потребовал остановить самолёт

Пассажир самолёта из Новосибирска устроил дебош.

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург был задержан из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, 39-летний мужчина, который вначале выглядел спокойным и расслабленным, внезапно начал проявлять признаки нервозности и беспокойства. Он утверждал, что его преследуют члены фантомной ЧВК.

Когда Виталий проходил регистрацию и посадку на самолет авиакомпании S7, у него не возникло никаких проблем. Однако, когда самолет готовился к взлету, мужчина вдруг вскочил и побежал к бортпроводникам, потребовав остановить взлет.

«Стой! Останвливай взлёт, я не лечу. Остановку делаем быстро!», — сказал он.

Пассажир настаивал на том, что его преследуют трое неизвестных людей из ЧВК. В результате, рейс был отложен на два часа. Виталий не смог полететь, а его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрении.

Напомним, летящим в Новосибирск пассажирам S7 Airlines начали предлагать вино.