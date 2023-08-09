Перевозки груженых контейнеров на ЗСЖД в январе–июле выросли на 34,2%

В январе-июле 2023 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 174,4 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе перевезенных груженых контейнеров:

- химикаты и сода – 39,9 тыс. ДФЭ (+42,5% к январю-июлю 2022 года);

- зерно – 38 тыс. (рост в 3 раза);

- разные продовольственные товары – 19,9 тыс. (+31,1%);

- черные металлы – 10,9 тыс. (+2,8%);

- строительные грузы – 10,5 тыс. (+17,1%);

- продукты перемола – 5,4 тыс. (+39,6%);

- нефть и нефтепродукты – 5 тыс. (+9,8%);

- каменный уголь – 3,5 тыс. (рост в 6 раз).

За этот период в груженых контейнерах перевезено 3,1 млн тонн грузов с ростом к январю-июлю 2022 года на 33%.

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).