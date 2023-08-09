Под Новосибирском 4,5 тысячи человек остались без света из-за чёрных лесорубов

По данным АО «РЭС», отключение электричества в Новосибирской области было связано с незаконной вырубкой деревьев.

В Новосибирской области более 4,5 тысяч человек остались без электричества из-за незаконной вырубки леса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе АО «РЭС». Как уточнили в компании, спиленное дерево повредило линию электропередач.

«Из-за безответственных действий лесорубов без электричества оказались 9 населенных пунктов с общей численностью населения более 4,5 тысяч человек. При этом в зону отключения попало 76 трансформаторных подстанций и 14 социально-значимых объекта, в том числе школы, скважины, ФАП, котельная и детский сад», — уточнили в пресс-службе.

Представители компании выехали на место происшествия и обнаружил высокое спиленное дерево, лежащее на проводах. Для восстановления электроснабжения были проведены оперативные переключения на резервную линию, и уже через 2 часа электричество было возвращено потребителям, сообщили в «РЭС». Однако ремонтные работы продолжаются до сих пор.

АО «РЭС» обратилось в Прокуратуру Новосибирской области с просьбой оказать содействие в привлечении виновных лиц к ответственности, заявили в организации.

Напомним, ранее в Новосибирске отключили горячую воду на 20 улицах в Октябрьском районе.